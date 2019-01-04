Порошенко лідирує на виборчих дільницях за кордоном після підрахунку 37.61% голосів

Зеленський - на другому, а Тимошенко - на шостому місці

За результатами 37.62% опрацьованих протоколів у закордонному виборчому окрузі, більшість виборців проголосували за чинного президента Петра Порошенка.

За даними Центрвиборчкому, оприлюдненими на його сайті, Порошенка підтримали 37.61% з тих, хто проголосував. Зокрема, найбільший відсоток він отримав у Таїланді (57%), Австралії (55%), Чорногорії (53.60%), Індії (51.72%) і на Кіпрі (50.81%).

Володимир Зеленський на другому місці - йому віддали свій голос 29.50%. Більшість голосів він отримав у таких країнах, як Грузія, Катар, Йорданія, Киргизія, Вірменія, Сербія і Туркменістан.

З великим розривом на третьому-четвертому місцях перебувають Анатолій Гриценко (7.40%) і Юрій Бойко (7.37%) - останній навіть став лідером голосування у Молдові.

Юлія Тимошенко отримала 4.50% і перебуває на 6 місці.

Усього за кордоном було відкрито 101 закордонну виборчу дільницю.

Участь у голосуванні взяли 5264 українці.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко, які набирають 30,6% і 17,8% відповідно. Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".