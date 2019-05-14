Порошенко нагородив директора заводу, якого підозрюють у заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці"

Президент Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка, якого НАБУ підозрює у заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці".

Указ про присвоєння ордена підписаний Порошенком 4 травня.

Орден Ярослава Мудрого в Україні дають за видатні заслуги у "державному будівництві", зміцнення авторитету країни, розвитку авторитету, економіки, науки тощо.

15 січня Тараненку та ще 6 посадовцям повідомили про підозру у заволодінні 93 мільйонами "Укрзалізниці". За версією слідства, вони впродовж двох років організовували закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами та залучали підприємства-посередники. У такий спосіб вони отримали гроші філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" на суму близько 93 мільйонів гривень, нагадує Hromadske.

5 лютого суд наклав арешт на низку майна Тараненка, вказує "Слово і Діло". А саме на нежитлове приміщення, частину двох квартир, корпоративні права заводу "Трансмаш", корпоративні права ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ТАКО", рахунок у цінних паперах в "Райффайзен Банку Аваль", рахунки в "ОТП Банку" і низку рахунків у "ПриватБанку" підозрюваного.

Нагадаємо, 7 травня НАБУ завершило розслідування фактів заволодіння 93,28 мільйона гривень "Укрзалізниці" та відправило справу на ознайомлення восьми підозрюваним.

Додамо, Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів, забудовника Ігоря Лисова.