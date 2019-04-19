Порошенко: не вірю, що Зеленський мріє здати Україну, але така мрія є у Путіна

Президент Петро Порошенко розпочав свій виступ на дебатах з кандидатом в президенти шоуменом Володимиром Зеленським.

Згідно з жеребкуванням, чинний президент виступав другим.

"Право українського народу - знати, що саме збирається робити кандидат в президенти воюючою країни? І що збирається робити саме він, а не його штаб, консультанти та радники", - заявив Порошенко.

Президент підкреслив, що для громадян України в першу чергу важливо знати майбутнє, а не обливати один одного брудом.

"Важливо - перемогти ворога, а не поширювати російські фейки ...", - сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що не вірить в те, що Зеленський "мріє здати Україну Росії", однак, така мрія, за словами Порошенка, є у Путіна.

Порошенко також підкреслив, що зараз для України існують великі ризики.

"Ваша команда сказала, що Ви вже почали курс молодого бійця. Це хороша річ. Але варто було його розпочати 4 роки тому, в 2014 році, коли країні потрібні були добровольці, а Володимир ховався від повісток, за якими його викликали у військкомат", - звернувся він до Зеленському.