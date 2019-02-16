ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявив, що ніхто не може передбачити результатів майбутніх виборів, і це є його досягненням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко не знає, хто переможе на виборах президента, бо "Україна - не Росія"
Порошенко сказав, що його результати на виборах будуть "чудовими"
Фото: РБК
Про це глава держави заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на запитання, чи переможе він на виборах, повідомляє "Громадське".
"Я президент вільної демократичної України. Ми не Російська Федерація. У Російській федерації ви заздалегідь знаєте, хто переможе. Я, як президент своєї держави, говорю відповідально - ніхто не знає, хто переможе, і це є запорука демократії", - сказав Порошенко.
Водночас чинний президент упевнений, що його результати на виборах будуть "чудовими".
Нагадаємо, що 9 лютого чинний Президент України Петро Порошенко офіційно оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
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16 02 2019 22:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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