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Порошенко: Ні прізвища, ні посади нікого не врятують від відповідальності, якщо факти підтвердяться

Президент Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування про корупцію в "Укроборонпромі"
Президент Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". Він заявив: якщо розкриті факти підтвердяться, то винуватих буде покарано, незважаючи на прізвища і посади.
Порошенко: Ні прізвища, ні посади нікого не врятують від відповідальності, якщо факти підтвердяться Фото: Адміністрація Президента України

"Армія - найвища цінність України. Армія створювалася зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія - гордість України. Я твердо переконаний, що як президент і Верховний головнокомандувач армію буду захищати. Якщо факти підтвердяться, то ні прізвища, ні посади нікого не врятують", - ідеться в заяві на сайті голови держави.

Він сказав, що розслідування з приводу "Укроборонпрому" вже проводилося в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.

"Зараз за підсумками програми порушено ще одну кримінальну справу. Підкреслюю, після завершення розслідування винуватих буде притягнуто до відповідальності, якщо факти підтвердяться", - сказав президент України.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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28 02 2019 12:55
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