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Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО

"Петро Порошенко закликав використовувати можливість грудневого саміту НАТО в Лондоні для предметної дискусії про надання Україні ПДЧ ... Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО"
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з делегацією США на чолі із спецпредставником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером.
Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО Фото:БПП

"Петро Порошенко закликав використовувати можливість грудневого саміту НАТО в Лондоні для предметної дискусії про надання Україні ПДЧ ... Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО", -  повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Сторони також скоординували кроки з протидії будівництву "Північного потоку-2".

Порошенко засудив триваюче невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити 24 українських моряків і повернути Україні три військові кораблі. На його думку, це підтверджує необхідність подальшого тиску на Москву через прийняття "азовського пакету" санкцій.

Волкер, в свою чергу, зазначив, що останні п'ять років "були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розвитку держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та США".

Нагадаємо, що Волкер сьогодні, 25 липня, прибув до Києва. Він вже провів зустріч з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Раніше спецпредставник Держдепу також анонсував швидкий візит Зеленського в США.

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