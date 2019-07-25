Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО
"Петро Порошенко закликав використовувати можливість грудневого саміту НАТО в Лондоні для предметної дискусії про надання Україні ПДЧ ... Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО", - повідомляється на сайті "Євросолідарності".
Сторони також скоординували кроки з протидії будівництву "Північного потоку-2".
Порошенко засудив триваюче невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити 24 українських моряків і повернути Україні три військові кораблі. На його думку, це підтверджує необхідність подальшого тиску на Москву через прийняття "азовського пакету" санкцій.
Волкер, в свою чергу, зазначив, що останні п'ять років "були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розвитку держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та США".
Нагадаємо, що Волкер сьогодні, 25 липня, прибув до Києва. Він вже провів зустріч з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.
Раніше спецпредставник Держдепу також анонсував швидкий візит Зеленського в США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн