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Порошенко: обсяг експорту українських товарів у країни ЄС наближається до 50%

Частка ЄС у структурі українського експорту зараз становить 42,6%
Частка українського експорту у країнах Європейського союзу наближається до 50%.
Порошенко: обсяг експорту українських товарів у країни ЄС наближається до 50% Фото: twitter.com/poroshenko

За словами Порошенка, частка ЄС у структурі українського експорту зараз становить 42,6%.

"Частка Європейського союзу у загальній структурі українського експорту вже зараз становить 42,6% і стрімко наближається до 50%. Уявіть собі 50% українського експорту - це найбільший у світі ринок ЄС!" - повідомив президент України Петро Порошенко під час ради регіонального розвитку у Львівській області, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що в липні-вересні 2018 року ВВП збільшився на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році до 3,3 до 3,5%.

За словами першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва, прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2018 році складе більше 3%.

Нагадаємо, що вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

 

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23 02 2019 14:30
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