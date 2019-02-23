Порошенко: обсяг експорту українських товарів у країни ЄС наближається до 50%
За словами Порошенка, частка ЄС у структурі українського експорту зараз становить 42,6%.
"Частка Європейського союзу у загальній структурі українського експорту вже зараз становить 42,6% і стрімко наближається до 50%. Уявіть собі 50% українського експорту - це найбільший у світі ринок ЄС!" - повідомив президент України Петро Порошенко під час ради регіонального розвитку у Львівській області, інформує "112 Україна".
Нагадаємо, що в липні-вересні 2018 року ВВП збільшився на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році до 3,3 до 3,5%.
За словами першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва, прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2018 році складе більше 3%.
Нагадаємо, що вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.
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