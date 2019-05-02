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Порошенко про "мирний план Сайдіка": миротворці ООН - не ескорт для спостерігачів ОБСЄ

Президент зазначив, що Мінськими домовленостями уже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі
Президент Петро Порошенко заявив, що миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ, вони "мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території".
Порошенко про "мирний план Сайдіка": миротворці ООН - не ескорт для спостерігачів ОБСЄ Фото: president.gov.ua

Президент зазначив, що Мінськими домовленостями уже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в Мінських домовленостях ... Думаю, пану Сайдіку досить прочитати це і підтримати", - сказав Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у Мінських домовленостях чітко записане виведення всіх іноземних військ з території України, виведення всього важкого озброєння і техніки, забезпечення відновлення українського суверенітету, влади на території окупованого Донбасу.

"Саме на Мінських домовленостях грунтуються санкції проти РФ і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці", - зазначив президент.

"Наголошую, може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Він (Сайдік - ред.) запропонував, щоб вони ескортували спостерігачів. Не потрібно. 

Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території. І їх наявність означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту", - підкреслив він.

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

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05 02 2019 09:54
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