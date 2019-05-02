Порошенко про "мирний план Сайдіка": миротворці ООН - не ескорт для спостерігачів ОБСЄ
Президент зазначив, що Мінськими домовленостями уже передбачений план врегулювання ситуації на Донбасі.
"Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету і національній цілісності, незалежності нашої держави. Хочу підкреслити, що план викладено в Мінських домовленостях ... Думаю, пану Сайдіку досить прочитати це і підтримати", - сказав Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, у Мінських домовленостях чітко записане виведення всіх іноземних військ з території України, виведення всього важкого озброєння і техніки, забезпечення відновлення українського суверенітету, влади на території окупованого Донбасу.
"Саме на Мінських домовленостях грунтуються санкції проти РФ і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці", - зазначив президент.
"Наголошую, може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ. Він (Сайдік - ред.) запропонував, щоб вони ескортували спостерігачів. Не потрібно.
Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території. І їх наявність означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ і забезпечення безпекового компоненту", - підкреслив він.
Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
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