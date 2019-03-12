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Порошенко пропонує ВР розглянути заяву про першочергові кроки щодо забезпечення інтеграції в НАТО

П'ятий президент України, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко пропонує парламенту у вівторок розглянути заяву про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України
"Парламент повинен... продемонструвати, що новий склад Верховної Ради підтримує курс України в НАТО... Ця заява є на порядку денному, й ми просили б її розглянути відразу після завершення розгляду законопроекту про ДБР", - сказав Порошенко у вівторок на ранковому засіданні Верховної Ради.
Порошенко пропонує ВР розглянути заяву про першочергові кроки щодо забезпечення інтеграції в НАТО Фото: з вільних джерел

П'ятий президент України, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко пропонує парламенту у вівторок розглянути заяву про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Парламент повинен... продемонструвати, що новий склад Верховної Ради підтримує курс України в НАТО... Ця заява є на порядку денному, й ми просили б її розглянути відразу після завершення розгляду законопроекту про ДБР", - сказав Порошенко у вівторок на ранковому засіданні Верховної Ради.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", проект постанови №2327 про заяву Верховної Ради "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в організації Північноатлантичного договору" пропонується внести до порядку денного вівторка та розглянути його.

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03 12 2019 14:40
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