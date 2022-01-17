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Порошенко прибув до Печерського суду, де йому обиратимуть запобіжний захід

Петро Порошенко о 9:00 повернувся із Варшави в аеропорт "Жуляни"
П'ятий президент Петро Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва, де йому обиратимуть запобіжний захід.
Порошенко прибув до Печерського суду, де йому обиратимуть запобіжний захід Петро Порошенко біля Печерського райсуду Києва, 17 січня 2022 року Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Про це повідомляє кореспондентка "Громадського" з місця події.

Біля будівлі суду зібралися прихильники п'ятого президента, які скандували "Порошенко". Політик виголосив промову, зокрема він назвав справу проти нього політичною. Він також заявив, що ця справа не проти нього, а проти України.

Біля будівлі суду залишаються близько сотні прихильників президента, частина тримає прапори партії "ЄС". Зокрема до Печерського райсуду прийшли колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко біля будівлі Печерського райсуду Києва, 17 січня 2022 року

Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Люди, які прийшли на підтримку Петра Порошенка до Печерського райсуду Києва, 17 січня 2022 року

Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Порошенку мають обрати запобіжний захід у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше ЗМІ повідомляли, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про взяття політика під варту з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави.

Судове засідання мало розпочатися об 11:00. Проте, як передає кореспондентка "Громадського", засідання розпочалося за затримкою у 45 хвилин.

Крім того, до зали суду не припустили багатьох журналістів. Водночас кореспондентка "Громадського" зазначила, що до зали потрапили народні депутати та група підтримки Порошенка.

Петро Порошенко о 9:00 повернувся із Варшави в аеропорт "Жуляни". Там його також зустрічали прихильники, а ще журналісти та співробітники ДБР. Останні, за повідомленням бюро, намагалися вручити п'ятому президенту процесуальні документи: повістку до суду та копію клопотання. Проте він відмовився і нібито втік.

Сам Порошенко заявив, що правоохоронці, "частина з яких були переодягнені в форму прикордонників, частина - були в чорній формі", 15 хвилин нібито намагалися не пустити його в Україну.

Нагадаємо, що Порошенко обвинувачує Зеленського та Коломойського в організації,замовленні кримінальної справи проти нього

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17 01 2022 12:00
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