Порошенко прибув до Печерського суду, де йому обиратимуть запобіжний захід

Колишній генпрокурор Юрій Луценко біля будівлі Печерського райсуду Києва, 17 січня 2022 року

Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Люди, які прийшли на підтримку Петра Порошенка до Печерського райсуду Києва, 17 січня 2022 року

Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Порошенку мають обрати запобіжний захід у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше ЗМІ повідомляли, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про взяття політика під варту з можливістю внесення 1 мільярда гривень застави.

Судове засідання мало розпочатися об 11:00. Проте, як передає кореспондентка "Громадського", засідання розпочалося за затримкою у 45 хвилин.

Крім того, до зали суду не припустили багатьох журналістів. Водночас кореспондентка "Громадського" зазначила, що до зали потрапили народні депутати та група підтримки Порошенка.