Порошенко прибув до суду для участі в розгляді апеляції на запобіжний захід

П’ятий президент України Петро Порошенко прибув до Київського апеляційного суду для участі в розгляді апеляційних скарг на обраний йому запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Об 11:00 має розпочатися розгляд апеляційних скарг прокурора та адвокатів експрезидента.

Під судом Порошенка підтримують понад тисяча активістів, серед яких низка політиків. Будівля суду та територія навколо нього посилено охороняється правоохоронцями.

Як повідомлялося, 28 січня Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарг на рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання ексглаві держави, народному депутату Петру Порошенку у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали справи.

19 січня Печерський райсуд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд поклав на експрезидента низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали - до 19 березня. Водночас раніше, 17 січня, у суді прокурор просив застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється в тому, що "діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема, представниками вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, що Петро Порошенко зранку 31 січня прибув до Державного бюро розслідувань на допит у "вугільній справі". Однак він відмовився давати свідчення.