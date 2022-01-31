Порошенко прибув на допит до ДБР у "вугільній справі". Але відмовився давати свідчення

Колишній президент та народний депутат від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зранку 31 січня прибув до Державного бюро розслідувань на допит у "вугільній справі". Однак він відмовився давати свідчення.

Про це він заявив журналістам перед будівлею ДБР.

Порошенко зазначив, що виконує умови закону, тому прибув на допит по "нікчемній справі". Проте він відмовляється співпрацювати зі слідством.

"Я точно не збираюсь брати участь у цьому шоу і давати будь-які покази... Жодної співпраці з мого боку не буде", - заявив політик.

Крім того, народний депутат назвав справу щодо нього «переслідуванням опозиції», а також заявив, що йому намагаються завадити проводити політичну діяльність. Зокрема політик розповів, що минулого тижня «мав бути в НАТО для переговорів про військову допомогу» та зустрітися з міністрами закордонних справ ЄС.

19 січня Порошенку призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Тож його зобов'язали, зокрема, не виїжджати з Києва та області, а також здати закордонний паспорт на зберігання. Водночас політик заявляє, що він звертається до ДБР і прокуратури з клопотаннями повернути паспорт, дозволити подорожі тощо, але без результату.

Після того, як Порошенко повернувся з допиту, адвокат Ілля Новіков сказав, що "все було недовго". За його словами, відмова від давання показів "не була несподіванкою для слідчих".

"У відповідь на звернення адвокатів зазначили, що слідство вже встановило, що їм було потрібно. Бо вони відмовляються викликати Зеленського, Арахамію і решту осіб із наших клопотань, які висловлювались по цій справі, що їм нібито все ясно, що була зрада, сприяння тероризму. Слідство не бачить необхідності допитувати. Фактично говорять, що слідство вже закінчене, хоча формально це не так", - сказав адвокат.

Реакція ДБР

У Держбюро розслідувань підтвердили, що Порошенко відмовився надавати покази та покинув приміщення бюро. Також, за даними пресслужби, політик відмовився підписувати протокол, що документально зафіксували.

Там обіцяють повідомити про наступну дату виклику додатково.

Що за "вугільна справа"?

П'ятого президента України Петра Порошенка, депутата Віктора Медведчука, ексміністра енергетики Володимира Демчишина та бізнесмена Сергія Кузяру підозрюють у справі про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

Порошенка підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з групою людей (зокрема з представниками вищого керівництва Росії) сприяв діяльності "Л/ДНР", а ще - у купівлі вугілля на окупованих територіях за державні кошти.

20 грудня 2021 року Петрові Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили Україну енергетично залежною від РФ та бойовиків на Донбасі.

Захист Порошенка відкидає звинувачення. Адвокати експрезидента та він сам вважають справу політично мотивованою.

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