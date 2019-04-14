Порошенко прийде на "Олімпійський" 19 квітня, якщо час не збігатиметься з теледебатами

19 квітня мають відбутися теледебати кандидатів у президенти в студії Суспільного телебачення, і ніхто не має права ігнорувати вимоги законодавства

Петро Порошенко готовий прийти на "Олімпійський" для проведення дебатів й 19 квітня, але за умови, що час дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі "Суспільного".

"Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", як законослухняний громадянин – Порошенко піде на "Суспільне", - повідомив "5 каналу" речник виборчого штабу кандидата у президенти Петра Порошенка Олег Медведєв.

Він додав, що відповідно до законодавства, 19 квітня мають відбутися дебати на "Суспільному" і "жоден з кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимогу закону".

Раніше, Президент Петро Порошенко попросив свого конкурента на виборах Володимира Зеленського перервати вікенд в Парижі та приїхати на дебати на "Олімпійському".

Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти призначені на 20:00 19 квітня, але вони, найімовірніше, не відбудуться.

Володимир Зеленський ще на початку квітня викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський" і призначив їх на 19:00 19 квітня.

Порошенко має намір виконати вимогу закону і приїхати на теледебати і тому запропонував іншу дату дебатів на стадіоні - 14 квітня.