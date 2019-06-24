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Порошенко прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"

"Володимир Макеєнко сказав, що канал не продається, а якщо він його комусь і продасть, то тільки Петрові Порошенку"
Власник "Прямого каналу" Володимир Макеєнко представив колективу телеведучу Світлану Орловську в якості нової очільниці телеканалу, на зустрічі був екс-президент Петро Порошенко.
Порошенко прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого" Фото:БПП

Орловська замінить генеральну директорку Євгенію Захарову, повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на джерела на каналі.

Зазначається, що інше джерело повідомило "Детектору медіа", що Орловську представили як тимчасову очільницю каналу. Про інші кадрові зміни нічого не повідомляли. Захарової на зборах не було.

Повідомляється, що на зборах не йшлося про можливий продаж каналу чи скорочення фінансування.

"Володимир Макеєнко сказав, що канал не продається, а якщо він його комусь і продасть, то тільки Петрові Порошенку", – передало джерело.

У виданні додали, що на зустрічі з колективом "Прямого" також були присутні п'ятий президент Петро Порошенко та народна депутатка Вікторія Сюмар.


ФОТО ДЖЕРЕЛ ДМ

За даними джерел УП, Порошенко звернувся до колективу, де подякував за "підтримку і об'єктивність".

Орловська стала ведучою Прямого каналу із запуском каналу в серпні 2017 року. До цього вона працювала ведучою на телеканалах "112 Україна" та NewsOne.

Нагадаємо, що телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.

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24 06 2019 15:42
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