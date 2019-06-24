Порошенко прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"
Орловська замінить генеральну директорку Євгенію Захарову, повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на джерела на каналі.
Зазначається, що інше джерело повідомило "Детектору медіа", що Орловську представили як тимчасову очільницю каналу. Про інші кадрові зміни нічого не повідомляли. Захарової на зборах не було.
Повідомляється, що на зборах не йшлося про можливий продаж каналу чи скорочення фінансування.
"Володимир Макеєнко сказав, що канал не продається, а якщо він його комусь і продасть, то тільки Петрові Порошенку", – передало джерело.
У виданні додали, що на зустрічі з колективом "Прямого" також були присутні п'ятий президент Петро Порошенко та народна депутатка Вікторія Сюмар.
ФОТО ДЖЕРЕЛ ДМ
За даними джерел УП, Порошенко звернувся до колективу, де подякував за "підтримку і об'єктивність".
Орловська стала ведучою Прямого каналу із запуском каналу в серпні 2017 року. До цього вона працювала ведучою на телеканалах "112 Україна" та NewsOne.
Нагадаємо, що телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність