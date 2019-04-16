Порошенко "скоригував" свій рейтинг: За мене хочуть голосувати 40% виборців
"Я ніколи соціологію не ставлю під сумнів, соціологія це як дзеркало. КМІС – це компанія відома, я давно не зустрічався і давно з нею не працював, і оскільки ми не бачимо іншої соціології, то це можна брати за базу: 60% станом на зараз готові підтримати мого опонента, 40% готові підтримати мене ", — сказав Порошенко, повідомляє "Громадське".
Порошенко наголосив, що буде боротись за кожен голос тих громадян, які вирішили голосувати за Зеленського.
"Я буду намагатись донести ті можливості, які відкриваються перед Україною у наступні 5 років. І ті виклики і загрози, які концентруються над Україною у зв'язку з російською агресією. І ризиків економічних, і викликів соціально-економічних...", — додав він.
Також Порошенко висловив впевненість, що його "підтримка зростає, а підтримка його опонента певним чином скорочується".
Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.
Якщо порівнювати рівень підтримки кандидатів з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (5-10 квітня), то він зріс на 11,2 відсоткових пункти у Зеленського та зменшився на 1,4 відсоткових пункти у Порошенка.
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