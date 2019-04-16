Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко "скоригував" свій рейтинг: За мене хочуть голосувати 40% виборців

"КМІС – це компанія відома, я давно не зустрічався і давно з нею не працював, і оскільки ми не бачимо іншої соціології, то це можна брати за базу: 60% станом на зараз готові підтримати мого опонента, 40% готові підтримати мене "
Кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко заявляє, що його передвиборний рейтинг, згідно з даними соціологічної групи КМІС, перевищує 40%. Водночас раніше КМІС оприлюднила результати соцопитування, згідно з якими, за Порошенка готові проголосувати 25,4% виборців, за кандидата Володимира Зеленського — 72,2 % громадян.
Порошенко "скоригував" свій рейтинг: За мене хочуть голосувати 40% виборців Фото: ukrinform.ua

"Я ніколи соціологію не ставлю під сумнів, соціологія це як дзеркало. КМІС – це компанія відома, я давно не зустрічався і давно з нею не працював, і оскільки ми не бачимо іншої соціології, то це можна брати за базу: 60% станом на зараз готові підтримати мого опонента, 40% готові підтримати мене ", — сказав Порошенко, повідомляє "Громадське".

Порошенко наголосив, що буде боротись за кожен голос тих громадян, які вирішили голосувати за Зеленського.

"Я буду намагатись донести ті можливості, які відкриваються перед Україною у наступні 5 років. І ті виклики і загрози, які концентруються над Україною у зв'язку з російською агресією. І ризиків економічних, і викликів соціально-економічних...", — додав він.

Також Порошенко висловив впевненість, що його "підтримка зростає, а підтримка його опонента  певним чином скорочується".

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.

Якщо порівнювати рівень підтримки кандидатів з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (5-10 квітня), то він зріс на 11,2 відсоткових пункти у Зеленського та зменшився на 1,4 відсоткових пункти у Порошенка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2019 20:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.