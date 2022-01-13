Порошенко уберіг майно від арешту, вчасно переписавши бізнес на сина – ЗМІ

П’ятий президент Петро Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.

Це розслідування від "Слідства.Інфо" "ПоROSHENчик".

Журналісти зазначають, що серед майна Порошенка, яке суд арештував 6 січня в рамках вугільної справи, немає кондитерської корпорації Roshen. Цю інформацію "Слідству.Інфо" підтвердив прокурор Офісу генпрокурора Юрій Бєлкин.

Журналісти з’ясували, що ключовими бізнес-активами експрезидента зараз володіє його старший син Олексій. Ідеться про близько п’ять десятків компаній, значна частина яких прямо пов’язана з корпорацією Roshen. На Порошенка-молодшого також переписали й аграрний бізнес, який належав колишньому президентові.

36-річний Олексій Порошенко до осені 2019 року був народним депутатом від партії свого батька. Згідно з деклараціями Порошенка-молодшого, на момент депутатства він не володів жодною фірмою. Але вже за кілька місяців став власником корпорації Roshen, включно з українськими та іноземними компаніями.

Журналісти зазначають, що це сталося саме тоді, коли українські правоохоронці почали активно цікавитися діяльністю п’ятого президента.

Roshen вважається найціннішим серед активів, які приписують експрезидентові. За словами заступника головреда Forbes Україна Володимира Ланди, їхня редакція оцінює Roshen у понад 1,1 мільярда доларів. Загалом же статки Петра Порошенка разом з Roshen у минулому році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.

За словами Ланди, Порошенко передавши бізнес сину, фактично врятував своє майно від арешту.

У пресслужбі Петра Порошенка повідомили, що Олексій Порошенко припинив політичну кар’єру у 2019 році, після чого за рішенням трастового керуючого йому надали усіх прав та повноважень кінцевого бенефіціарного власника "сліпого" трасту.

У пресслужбі додали, що це було пов’язано "виключно з припиненням політичної діяльності Олексія Порошенка та подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу".

За даними журналістів, особисто Петрові Порошенку нині належить близько десятка компаній, більшість з яких, за відкритими даними Податкової служби, складно назвати успішними.

Найбільшими фінансовими досягненнями серед компаній Порошенка можуть похизуватися "Міжнародний інвестиційний банк" та фітнес-клуб "П’ятий елемент", які за 2020 рік заробили орієнтовно по 7 мільйонів гривень.