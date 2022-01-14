Лідер партії “Європейська солідарність”, народний депутат, колишній президент Петро Порошенко впевнений, що не опиниться за ґратами.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По-перше, я не опинюсь за ґратами... Він (Президент України Володимир Зеленський — ред.) має пояснити суспільству, що таке державна зрада Порошенка. Коли було 120 справ з усією дурницею, починаючи від Томосу і закінчуючи Мінськими угодами, я це ще терпів. Але це вже друга справа про державну зраду... Перша державна зрада мені була пред’явлена на підставі телефонної розмови з Байденом. Ще до обрання Байдена Президентом США. Потім вони терміново закрили державну зраду, а зараз знайшли іншу”, - сказав політик.

Він також наголосив, що обов’язково повернеться в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Порошенко має повернутися до Києва вранці 17 січня.

Виконувач обов’язків Генпрокурора Олексій Симоненко 20 грудня підписав повідомлення про підозру експрезидентові Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що, “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо до першої половини січня перебуває в закордонному відрядженні.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.