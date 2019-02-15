Порошенко витрачає орієнтовно 10 млн грн щодня на передвиборчу кампанію, – штаб

За 7 днів передвиборчої кампанії Петра Порошенка як кандидата в президенти з рахунку виборчого фонду витратили 70 мільйонів гривень.

"За ці сім днів виборчої кампанії з рахунку виборчого фонду сплачено майже 70 млн грн, в середньому 10 млн щодня", - сказав член виборчого штабу Порошенка Руслан Князевич під час прес-конференції в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, коли Центральна виборча комісія зареєструвала Порошенка кандидатом на пост президента, був відкритий і наповнений рахунок виборчого фонду.

Водночас керівник виборчої кампанії Ігор Гринів наголосив, що Порошенко фінансує свою передвиборчу кампанію власним коштом.

Нагадаємо, що 7 лютого ЦВК зареєструвала Петра Порошенка кандидатом в президенти.

Петро Порошенко оголосив про свою участь у президентських виборах 29 січня, у день вшанування пам'яті загиблих під Крутами.