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Порошенко витрачає орієнтовно 10 млн грн щодня на передвиборчу кампанію, – штаб

Порошенко фінансує свою передвиборчу кампанію власним коштом
За 7 днів передвиборчої кампанії Петра Порошенка як кандидата в президенти з рахунку виборчого фонду витратили 70 мільйонів гривень.
Порошенко витрачає орієнтовно 10 млн грн щодня на передвиборчу кампанію, – штаб Фото: gettyimages.com

"За ці сім днів виборчої кампанії з рахунку виборчого фонду сплачено майже 70 млн грн, в середньому 10 млн щодня", - сказав член виборчого штабу Порошенка Руслан Князевич під час прес-конференції в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, коли Центральна виборча комісія зареєструвала Порошенка кандидатом на пост президента, був відкритий і наповнений рахунок виборчого фонду.

Водночас керівник виборчої кампанії Ігор Гринів наголосив, що Порошенко фінансує свою передвиборчу кампанію власним коштом.

Нагадаємо, що 7 лютого ЦВК зареєструвала Петра Порошенка кандидатом в президенти.

Петро Порошенко оголосив про свою участь у президентських виборах 29 січня, у день вшанування пам'яті загиблих під Крутами.

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15 02 2019 16:52
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