Порошенко витратив більшу частину передвиборчого фонду на рекламу на ТБ та зовнішніх носіях
Найбільше коштів у першому турі Порошенко витратив на телерекламу - 329 мільйонів гривень (56% від усіх витрат). Зокрема, він замовляв рекламу на телеканалах "Україна" - 96,4 мільйона, "ІНТЕР" - 47 мільйонів, "СТБ" - 31,8 мільйона, "Прямий" - 21,8 мільйона, повідомляє рух "ЧЕСНО" за результатами аналізу остаточного фінансового звіту Порошенка за витрати в першому турі виборів.
Другою значною статтею видатків була зовнішня реклама кандидата. У першому турі вона обійшлася Порошенку у 58,2 мільйона гривень.
До компаній, які отримали найбільше коштів із виборчого фонду Порошенка, відносять фірми, які виготовляють друковані агітаційні матеріали: ТОВ "Інтерконтиненталь-Україна" (отримала 44,5 мільйони) та ТОВ ГК "Статус Інвест Інжиніринг" (31,8 мільйона).
Також 2,2 мільйона гривень кандидат перерахував НСК "Олімпійський" - за проведення дебатів 14 та 19 квітня.
У 2018 році Порошенко задекларував отримання близько мільярда гривень дивідендів.
Водночас лише офіційні витрати Порошенка на виборчу кампанію до кінця першого туру склали понад 800 мільйонів гривень. Адже, за інформацією, вказаною в декларації, Порошенко витратив 122 мільйони на рекламу ще у 2018 році.
Нагадаємо, найбільше грошей за рекламу під час передвиборної програми отримав телеканал "Україна" українського олігарха Ріната Ахметова - 260 мільйонів гривень.
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