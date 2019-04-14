Порошенко: Я перший в Україні політик, який передав бізнес у довірчий траст "Стоїть стіна, яка відгороджує президента Порошенка і власність. це є єдина форма, яка в цих умовах можлива"

Президент Петро Порошенко заявляє, що він єдиний політичний діяч в історії України, який передав свій бізнес у довірчу власність. За словами президента, він вчинив саме так, оскільки це єдина форма, яка була можлива у його умовах.

Фото: РБК

"Я перший в Україні політичний діяч, який передав в довірчу власність... Сліпий траст - це власність. Це означає, що я не маю права отримувати інформацію, не маю права приймати рішення. Стоїть стіна, яка відгороджує президента Порошенка і власність. це є єдина форма, яка в цих умовах можлива, щоб виконувати свої зобов'язання. Але разом з тим я продав іншу власність. І ви знаєте це... Я продав власність там, де сьогодні ж можливості це зробити. Йдеться про Кузню на Рибальському", - сказав Порошенко. Також він наголосив, що жодного разу не втручався в управління довірчою власністю, за винятком одного випадку -передачі 1,5 млрд гривень на благодійність, зокрема, більшість - на потреби української армії.

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