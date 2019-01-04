Порошенко задекларував 1,5 млрд грн доходів за минулий рік, доходи Зеленського склали 8,1 млн грн
Відповідна інформація міститься у реєстрі електронних декларацій.
Зазначимо, що Володимир Зеленський подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію лише за 2017 рік.
У декларації Порошенка найбільшим джерелом доходів вказано дивіденди від трастового фонду Rothschild Trust Schweiz AG, якому чинний президент передав в управління корпорацію Roshen. Так, дивідендами Порошенко отримав 1,1 мільярда гривень. Ще майже 400 мільйонів гривень Порошенко отримав від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Капітал", а 20 мільйонів гривень - відсотків за депозитом у власному банку "МІБ".
Володимир Зеленський у своїй декларації вказав 1,58 мільйона гривень зарплати, 1,52 мільйона гривень доходу від компанії "Драйв продакшн", 2,4 мільйона гривень від компанії "Кіностолиця", а також 534 тисячі гривень відсотів за депозитом у ПриватБанку.
Окрім цього, кандидати задекларували низку об'єктів нерухомості (15 у Порошенка та 18 у Зеленського), автомобілі, авторські права та інші коштовні предмети.
Раніше журналісти повідомили, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.
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