Порошенко задекларував 1,5 млрд грн доходів за минулий рік, доходи Зеленського склали 8,1 млн грн

Зеленський подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію лише за 2017 рік

Чинний президент України Петро Порошенко у декларації за 2018 рік вказав 1,55 мільярда гривень доходів. У декларації, яку подав його суперник на президентських виборах, Володимир Зеленський, вказано 8,17 мільйона гривень доходів.

Відповідна інформація міститься у реєстрі електронних декларацій.

Зазначимо, що Володимир Зеленський подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію лише за 2017 рік.

У декларації Порошенка найбільшим джерелом доходів вказано дивіденди від трастового фонду Rothschild Trust Schweiz AG, якому чинний президент передав в управління корпорацію Roshen. Так, дивідендами Порошенко отримав 1,1 мільярда гривень. Ще майже 400 мільйонів гривень Порошенко отримав від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Капітал", а 20 мільйонів гривень - відсотків за депозитом у власному банку "МІБ".

Володимир Зеленський у своїй декларації вказав 1,58 мільйона гривень зарплати, 1,52 мільйона гривень доходу від компанії "Драйв продакшн", 2,4 мільйона гривень від компанії "Кіностолиця", а також 534 тисячі гривень відсотів за депозитом у ПриватБанку.

Окрім цього, кандидати задекларували низку об'єктів нерухомості (15 у Порошенка та 18 у Зеленського), автомобілі, авторські права та інші коштовні предмети.

Раніше журналісти повідомили, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.