Порошенко закликав Раду підтримати зміни до Конституції про вступ до ЄС і НАТО

“Я є оптимістом і щодо змін до Конституції. І впевнений в тому, що країна здатна відкинути будь-які протиріччя, навіть в умовах виборчого процесу"

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає поправки щодо закріплення у Конституції курсу України на вступ до Євросоюзу та НАТО.

Про це він заявив під час виступу на Щорічному прийнятті компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, повідомляє прес-служба Глави держави.

“Я є оптимістом і щодо змін до Конституції. І впевнений в тому, що країна здатна відкинути будь-які протиріччя, навіть в умовах виборчого процесу. І сподіваюся, що післязавтра Верховна Рада в другому читанні підтримає поправки до Конституції, які зобов’язують українську владу забезпечити вступ України до обох потужних міжнародних союзів", - наголосив Порошенко.

Він закликав депутатів зробити правильний вибір у цьому питанні.

"Мені радили не згадувати сьогодні голосування, яке Верховна Рада України має здійснити у четвер, на цьому тижні, але я ще раз хочу закликати всіх, наголосивши на тому, як це важливо. На жаль, деякі політичні сили сьогодні заявляють про намір змінити точку зору, утриматися від голосування, тому що то їм тарифи заважають, то будь-що… Друзі, треба мислити глобально. Треба розуміти стратегію розвитку нашої держави", - додав він.

За його словами, Росія намагатиметься зірвати плани України.

"Не виключено, що зараз Росія дуже активізується, щоб це зірвати. Але так само, як у неї це не виходило протягом останніх 4,5 років, я також сподіваюся, що це не станеться і зараз. І цей момент істини покаже ціну кожного політика і кожної політичної сили. І я впевнений, що єдність і праця українців спростовували будь-які очікування нашого північного сусіда, будь-які песимістичні прогнози. І я переконаний і твердо вірю в нашу перемогу", - наголосив Президент.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом для спостерігачів ОБСЄ, вони "мають творити мир і мати мандат відповідальності на окупованій території".