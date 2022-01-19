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Порошенко закликав західних партнерів надати Україні більше зброї та впровадити потужні санкції проти РФ

Він зазначив, що Україна має позитивний досвід за лінією міністерства оборони Великої Британії
П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав західних партнерів надати Україні більше зброї та впровадити потужні санкції проти РФ.
Порошенко закликав західних партнерів надати Україні більше зброї та впровадити потужні санкції проти РФ Фото: Поліщук Максим / УНІАН

Про це повідомила пресслужба "Євросолідарності", зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Те, що нам потрібно на сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям. А Україну варто робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно із засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", - сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN.

Фото: Інтерфакс-Україна

Він зазначив, що Україна має позитивний досвід за лінією міністерства оборони Великої Британії (Велика Британія поставила до України партію легких протитанкових засобів - ІФ).

Порошенко зазначив, що чим більше допомоги отримуватиме Україна, тим більше шансів не мати російської агресії. Він переконаний, що для зміцнення внутрішньої єдності необхідно консолідувати всі демократичні сили і на чолі з президентом Володимиром Зеленським провести зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибуде до України з візитом.

"Маємо наразі збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України - тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно захищатимемо нашу землю. Варто також зупинити "Північний потік-2", який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що Росія висунула до НАТО вимогу не розширюватися і не приймати до Альянсу нових східних членів, але бажання цих країн - у тому числі України - приєднатись до НАТО є результатом дій самої Росії.

 
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19 01 2022 10:31
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