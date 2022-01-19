Порошенко закликав західних партнерів надати Україні більше зброї та впровадити потужні санкції проти РФ

Про це повідомила пресслужба "Євросолідарності", зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Те, що нам потрібно на сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям. А Україну варто робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно із засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", - сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN.

Фото: Інтерфакс-Україна

Він зазначив, що Україна має позитивний досвід за лінією міністерства оборони Великої Британії (Велика Британія поставила до України партію легких протитанкових засобів - ІФ).

Порошенко зазначив, що чим більше допомоги отримуватиме Україна, тим більше шансів не мати російської агресії. Він переконаний, що для зміцнення внутрішньої єдності необхідно консолідувати всі демократичні сили і на чолі з президентом Володимиром Зеленським провести зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибуде до України з візитом.

"Маємо наразі збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України - тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно захищатимемо нашу землю. Варто також зупинити "Північний потік-2", який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", - резюмував Порошенко.