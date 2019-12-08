Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні у прямому ефірі на "Прямому"

"Я не довіряю ДБР, я не довіряю його керівництву"

Колишній президент Петро Порошенко готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

"Події, які розгортаються сьогодні навколо "Прямого", дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення. Ініціатор - пан Портнов, заступник голови адміністрації Януковича, учасник підготовки "законів 16 січня". За його заявою з абсолютними припущеннями, які не мають нічого спільного з правдою, більш ніж три місяці ДБР робить спроби тероризувати журналістів", - заявив Порошенко на брифінгу після допиту в Державному бюро розслідування, яке стосувалося телеканалу "Прямий", інформує "Громадське".

Він підкреслив, що не володіє і не керує телеканалом.

"Але і я, і моя політична команда закликаємо всіх стати на захист свободи слова в Україні", - сказав він.

Директор ДБР Роман Труба раніше сказав, що наступний допит Порошенка може пройти із застосуванням поліграфу. Колишній президент готовий до такого допиту, але запропонував зробити це публічно.

"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість розслідування. І водночас на "Прямому каналі" ці питання, які вони хотіли озвучити, я готовий пройти на детекторі брехні в прямому ефірі. Коли я це запропонував, великого ентузіазму в них не було", - додав Порошенко.

Президент сказав, що братиме участь у подальших слідчих діях як законослухняний громадянин, хоча і не розуміє, що саме розслідує ДБР.

"Вони не можуть сформулювати, про що мова. Несплата податків "Прямим каналом". Яких податків? Я не знаю, я не маю до цього ніякого стосунку. Ви хоч скажіть, про які податки мова! "Ми не знаємо". А про яке відмивання ви говорите. "Ми не знаємо". А звідки ви це взяли. "Із заяви пана Портнова". Так Портнов напише заяву про будь-який канал, що той не платить або щось не те робить, і ви зупините цей канал? "Ми не знаємо, будемо дивитися". Друзі, якщо це свобода словами, тоді мова не про Порошенка, мова про демократію і про те, за що ми боролися п'ять років", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Біля відомства на нього чекали його прихильники, серед яких і його син Михайло. Підтримати Порошенка прийшли його соратники, кандидати від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, Артур Герасимов та Микола Величкович.

Допит тривав дві години.

Згодом, біля будівлі Державного бюро розслідувань невідомі спробували поцілити яйцями у Петра Порошенка, який вийшов з будівлі ДБР після допиту.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.

У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.

Водночас, Державне бюро розслідувань заявило, що не буде розкривати інформацію у відкритих кримінальних провадженнях, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.

Відзначимо, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Телеканал "Прямий" є колишній голова Київської міськадміністрації Володимир Макеєнко. Наприкінці червня на зустрічі з журналістами Макеєнко заявив: якщо він вирішить продавати телеканал, Порошенко отримає опцію на покупку. Під час передвиборної президентської кампанії канал "Прямий" підтримував Порошенка.