Порошенко зобов’язаний здати паспорти для виїзду за кордон – ДБР

Підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав

П’ятий президент Петро Порошенко зобов’язаний здати паспорти для виїзду за кордон, відповідно до рішення Печерського райсуду столиці, який обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання і поклав обов’язки здати документи для виїзду за кордон.

П'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко під час засідання суду, на якому йому обирають запобіжний захід, Київ, 17 січня 2021 року Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає Укрінформ.

“... підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав”, - зазначають у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня Печерський райсуд обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов’язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти, прибувати до слідчого за першим викликом.

Термін дії ухвали - до 19 березня цього року.

У коментарі журналістам Порошенко сказав, що його захист обов’язково оскаржить це рішення суду, оскільки воно обмежує його політичну діяльність.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко 20 грудня 2021 року підписав повідомлення про підозру Порошенку в державній зраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Надалі Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що, “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні уже повідомили про підозру народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину і бізнесмену Сергію Кузярі.

Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кузярі спочатку обрали тримання під вартою, а через кілька місяців змінили на цілодобовий домашній арешт. Ексміністр Демчишин наразі перебуває у міжнародному розшуку.