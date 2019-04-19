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Порошенко звернувся до українців у новому відео: "Я не здаюся і не здамся"

Порошенко також визнав, що використовує методи свого опонента Володимира Зеленського у боротьбі за посаду глави держави
Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко записав нове відеозвернення до виборців напередодні другого туру голосування. У ньому він нагадав про успіхи України за п'ять років його президентства та зазначив, що робив помилки.
Порошенко звернувся до українців у новому відео: "Я не здаюся і не здамся" Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко також визнав, що використовує методи свого опонента Володимира Зеленського у боротьбі за посаду глави держави.

"Я не здаюся і не здамся, я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин! Пʼять років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці пʼять років. Розумію, що мало з вами говорив, - я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами. Використовую методи опонента і, можливо, навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте!", - сказав Порошенко.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський у своїй передвиборчій кампанії активно звертався до виборців через соціальні мережі та YouTube. Його команда веде сторінки у Facebook, Instagram, Twitter і Telegram. Зеленський постійно записував відеозвернення як до виборців, так і до свого суперника на виборах Петра Порошенка.

Водночас передвиборча команда чинного глави держави почала активніше спілкуватися з виборцями у соцмережах і записувати відеоролики після першого туру голосування, коли визначилися опоненти другого туру. 

Як відомо, Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатівміж кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.

 

 

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19 04 2019 09:55
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