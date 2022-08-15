Porsche створив копію машини з мультфільму "Тачки" для підтримки українських біженців

Нова спецверсія Porsche 911 присвячена мультфільму "Тачки" та його персонажу Саллі. Спорткар продадуть на благодійному аукціоні, а отримані кошти спрямують на допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє пресслужба німецької марки, пише 24tv.ua.

Porsche відтворили в реальному житті головну героїню мультфільму Саллі, яка була змальована з моделі 911. Спорткар пофарбували в такий же синій колір, і він отримав характерні литі диски в стилі початку 2000-х.

Крім того, Porsche 911 Sally Special (саме так назвали версію) отримав спеціальний декор — накладки на пороги, графіку в салоні та логотипи "Тачок" на бічних вікнах.

Антикрило купе прикрасили аерографією, як у Саллі в мультфільмі. Кнопку вибору спортивного режиму перейменували: на ньому красується напис "Kachow!" — фірмова фраза головного персонажа Блискавки МакКвіна.

З технічного погляду авто нічим не відрізняється від Porsche 911 Carrera GTS. Воно оснащене 3,0-літровим 480-сильним турбомотором і 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість становить 311 км/год.Разом із Саллі на аукціоні продадуть годинник 911 Sally Special Chronograph, так само створений у співпраці Porsche і Pixar Animation Studios.