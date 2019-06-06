Портнов через суд вимагає $300 тисяч компенсації від української влади за незаконне застосування санкцій
"Після перемоги в українських і європейських судах по темі незаконного застосування щодо мене міжнародних санкцій і фальсифікації кримінальних справ, як я і обіцяв кілька років тому, звернувся до суду з вимогою відшкодування завданих збитків", - написав Портнов, повідомляє "Громадське".
Він зазначив, що перше судове засідання відбудеться в Печерському суді 18 червня. Відповідачами стануть Генеральна прокуратура, МЗС і посол Україні в Канаді Артем Шевченко.
За словами Портнова, перша сума позову складає 300 тисяч доларів. Частину цих коштів у разі перемоги екс-чиновник обіцяє віддати на благодійність.
У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.
Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.
У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".
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