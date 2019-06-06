Портнов через суд вимагає $300 тисяч компенсації від української влади за незаконне застосування санкцій

Частину цих коштів у разі перемоги екс-чиновник обіцяє віддати на благодійність

Екс-заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.

"Після перемоги в українських і європейських судах по темі незаконного застосування щодо мене міжнародних санкцій і фальсифікації кримінальних справ, як я і обіцяв кілька років тому, звернувся до суду з вимогою відшкодування завданих збитків", - написав Портнов, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що перше судове засідання відбудеться в Печерському суді 18 червня. Відповідачами стануть Генеральна прокуратура, МЗС і посол Україні в Канаді Артем Шевченко.

За словами Портнова, перша сума позову складає 300 тисяч доларів. Частину цих коштів у разі перемоги екс-чиновник обіцяє віддати на благодійність.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.