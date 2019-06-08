Портнов заявив, що проти Порошенка порушили справу і на Панамі
"Наша робота з панамським адвокатами досягла першого результату – спеціальний прокурор республіки Панама порушив кримінальну справу за ст. 254 Кримінального Кодексу Панами - злочин проти економічного порядку у вигляді відмивання злочинних доходів", - зазнчив Портнов на своєму Telegram-каналі.
За словами Портнова, справу порушили після його письмових свідчень під присягою про те, що Порошенко і його оточення використовували Панаму для приховування злочинних доходів, активів і власності, несплати податків до українського бюджету і відмивання коштів.
"Ми чекаємо активності панамської влади по всіх напрямках діяльності компаній Порошенка, його банківських рахунків, торгових і комерційних операцій", - сказав юрист.
Портнов також висловив сподівання, що після призначення нового генпрокурора України міжнародні служби ГПУ на офіційному рівні звернуться з клопотанням про арешт рахунків і активів Порошенко по всьому світу.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
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