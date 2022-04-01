НОВИНИПортрети розробників вакцини Biontech Угура Шахіна та Озлем Туреджі пропонують розмістити на банкнотах валюти Євросоюзу, відзначивши таким чином їхній внесок у боротьбу з COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Портрети розробників вакцини Pfizer пропонують розмістити на євробанкнотах
Європейський центральний банк розпочав процес зміни дизайну банкнот євро. Член Європарламенту Моріц Кернер, запропонував, щоб на одній із банкнот були зображення Озлем Тюреджі та Угура Шахіна
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє турецький телеканал NTV із посиланням на Welt am Sonntag.
«Європейський центральний банк розпочав процес зміни дизайну банкнот євро. Член Європарламенту Моріц Кернер, запропонував, щоб на одній із банкнот були зображення Озлем Тюреджі та Угура Шахіна», - повідомляє телеканал.
У коментарі німецькій газеті Welt am Sonntag Кернер сказав, що робота Шахіна і Тюреджі, які розробили вакцину Biontech, врятувала мільйони життів, тому їхні зображення слід розмістити на євробанкнотах.
Європейський центральний банк оголосив на початку грудня, що зображення банкнот, крім 500 євро, будуть змінені у 2024 році.
Як відомо, подружня пара німецьких лікарів та науковців-дослідників турецького походження Угур Шахін та Озлем Туреджі є засновниками та власниками компанії BioNTech, на базі якої було розроблено та запущено у виробництво вакцину від коронавірусу BioNTech, Pfizer.
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04 01 2022 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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