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Португалія скасує більшість COVID-обмежень

Серед основних змін, які будуть реалізовані найближчими днями, скасування обов'язкової ізоляції після контактів із інфікованими
Уряд Португалії оголосив, що скасує більшість обмежень, запроваджених у зв'язку із пандемією COVID-19.
Португалія скасує більшість COVID-обмежень Фото: з вільного доступу

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Серед основних змін, які будуть реалізовані найближчими днями, скасування обов'язкової ізоляції після контактів із інфікованими, рекомендації щодо віддаленої роботи та обмеження пропускної спроможності у комерційних установах.

Вимогу про негативний тест на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари та нічні клуби також скасують, а пред'явлення цифрового сертифікату COVID-19 більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я та на кордонах країни.

Нова стратегія потребує лише остаточного схвалення президента Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

Люди повинні продовжувати носити маски у закритих місцях, таких як громадський транспорт чи супермаркети.

Уряд також заявив, що розраховує скасувати всі заходи, що залишилися, по боротьбі з коронавірусом протягом наступних п'яти тижнів.

У середу Португалія повідомила про 20 000 нових випадків захворювання порівняно з піковим показником у 65 706 випадків 27 січня.

Завдяки широко поширеній вакцинації та більш м'якому варіанту Омікрон смертність та госпіталізації значно нижчі за рівні, що спостерігаються в попередніх хвилях.

Нагадаємо, що у Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

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18 02 2022 11:20
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