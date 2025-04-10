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ПОЛІТИКА

Португалія виділяє понад €10 млрд для підтримки експортерів через тарифи США

10 квітня 2025, 17:56
Португалія виділяє понад €10 млрд для підтримки експортерів через тарифи США
pacificprime
Минулого року на Сполучені Штати припадало близько 6% загального експорту Португалії.

Тимчасовий уряд Португалії у четвер, 10 квітня, оголосив про пакет кредитів та інших фінансових заходів на суму понад 10 мільярдів євро, покликаних помʼякшити вплив торговельних тарифів США.

Про це повідомляє Reuters.

Португальський міністр економіки Педро Реїс заявив, що більшість пакета допомоги – 5,2 мільярда євро – будуть використані для підтримки місцевих експортерів і бізнесу, який переносить діяльність до Португалії.

Ще 3,5 мільярда євро призначені безпосередньо для інвестицій експортерів, 400 мільйонів – у вигляді грантів, а 1,2 мільярда – у вигляді страхування кредитів, додав він.

За словами Реїса, представники бізнесу позитивно відреагували на урядовий план, який обговорювався з ними на початку тижня.

"Компанії та іноземні інвестори розглядають ці заходи як позитивні, оскільки португальська економіка прокинулася... і це додає впевненості", – сказав він.

Минулого року на Сполучені Штати припадало близько 6% загального експорту Португалії. За оцінками Банку Португалії, тарифна війна може знизити його прогноз зростання ВВП на 2025 рік у 2,3% на 0,9 відсоткового пункту.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення. 

СШАПортугаліяДональд Трампмита

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