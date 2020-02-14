Порти Криму готують масові скорочення через мале завантаження на тлі санкцій Заходу і роботу мосту

Директор з правових і майнових питань КМП Денис Дворниченко в ефірі радіо "Крим" повідомив, що скорочення на підприємстві не перше, але цього разу є "ознаки масовості"

"У зв'язку з введеними Євросоюзом санкціями щодо Республіки Крим, а також введенням в експлуатацію транспортного переходу через Керченську протоку і, як наслідок, переорієнтацією шляху проходження пасажирського і вантажного транспорту на альтернативний маршрут руху ГУП РК "Кримські морські порти" перебуває у важкому фінансовому положенні. Дохідна частина підприємства значно знизилася", - наголошується в повідомленні.

Мінтранс Криму заявляє про скрутне фінансове становище на підконтрольному йому ГУП "Кримські морські порти" (КМП), частину співробітників підприємства вирішено звільнити, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Оптимізація штатної чисельності ГУП є шляхом виходу з кризової ситуації і дасть змогу забезпечити беззбитковість роботи підприємства без постійного субсидування з бюджету Республіки Крим", - йдеться в прес-релізі міністерства транспорту Криму.

Відомство вважає, що таке рішення дасть змогу уникнути банкрутства та ліквідації КМП.

"У зв'язку з введеними Євросоюзом санкціями щодо Республіки Крим, а також введенням в експлуатацію транспортного переходу через Керченську протоку і, як наслідок, переорієнтацією шляху проходження пасажирського і вантажного транспорту на альтернативний маршрут руху ГУП РК "Кримські морські порти" перебуває у важкому фінансовому положенні. Дохідна частина підприємства значно знизилася", - наголошується в повідомленні.

Скільки співробітників планується звільнити, в прес-релізі не уточнюється. Мінтранс Криму стверджує при цьому, що робота для них є і на території півострова, і в сусідніх регіонах РФ.

Директор з правових і майнових питань КМП Денис Дворниченко в ефірі радіо "Крим" повідомив, що скорочення на підприємстві не перше, але цього разу є "ознаки масовості".

"Поки що не можна сказати, скільки конкретно людей залишаться без роботи. Ми оптимізуємо організаційну структуру, в Керчі історично розміщувалися кілька філій. Така оптимізація дає змогу більш м'яко підходити до питань управління підприємством. Тим не менш, імовірно, скорочення торкнеться майже 400 осіб в одному місті. Також під це потрапляє Феодосійський торговельний порт - там приблизно 120 штатних одиниць, тобто, фактичне скорочення людей може бути меншим", - зазначив Дворниченко.

Голова профспілки Керченського рибного порту Валентина Козловська не виключає звільнення майже 600 співробітників КМП.

За її інформацією, керівництво Кримських морських портів за погодженням із Мінтрансом Криму ухвалило рішення про припинення діяльності двох філій - Керченського рибного порту і поромної переправи. Скорочення також очікуються в торговельному порту і "Держгідрографії".

"З 1 квітня вже нульовий штатний розклад (в рибпорту - ІФ). Частина людей переходить на роботу до торговельного порту, а велика частина йде за ворота. Очікується масове скорочення - понад 600 осіб, зокрема частково і в торговельному порту", - наводить слова Козловської сайт kerch.com.ru.

Козловська заявила іншому керченському виданню - Kerch.one, що портовики двічі подавали заявки до адміністрації Керчі на мирні акції 15 і 22 лютого проти скорочень на КМП, але не отримали погодження.

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