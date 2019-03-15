Поруч з посольством РФ у Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова
Зелена зона розташована поруч із посольством РФ — на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту, повідомляє "Громадське".
"Борис Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі. Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху", — сказав міськголова.
Кличко нагадав, що рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні — теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Бориса Нємцова й у Вільнюсі.
За словами доньки російського опозиціонера, засновниці Фонду імені Бориса Нємцова Жанни Нємцової, ідея, як має виглядати меморіальна дошка та в якому місці скверу її встановити, належить Фонду. Макет пам’ятної дошки розробили російські архітектори.
Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.
Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходили 5 осіб, у тому числі колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв.
У червні 2017-го суд присяжних у Москві визнав головного підозрюваного у вбивстві Нємцова Дадаєва винним. У липні обвинуваченого Дадаєва та ще 4 підозрюваних засудили до 20 років колонії. Всі підсудні у справі про вбивство Бориса Нємцова свою провину не визнають.
Нагадаємо, що минулого року міська рада Вашингтона затвердила постійно діючий законопроект про присвоєння площі перед посольством Росії імені політика Бориса Нємцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"