Поруч з посольством РФ у Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова

Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху

У Києві відкрили сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 4 роки тому в Москві. Перейменований сквер і меморіальну дошку відкрив міськголова Києва Віталій Кличко разом із донькою політика Жанною Нємцовою.

Зелена зона розташована поруч із посольством РФ — на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту, повідомляє "Громадське".

"Борис Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі. Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху", — сказав міськголова.

Кличко нагадав, що рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні — теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Бориса Нємцова й у Вільнюсі.

За словами доньки російського опозиціонера, засновниці Фонду імені Бориса Нємцова Жанни Нємцової, ідея, як має виглядати меморіальна дошка та в якому місці скверу її встановити, належить Фонду. Макет пам’ятної дошки розробили російські архітектори.

Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходили 5 осіб, у тому числі колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв.

У червні 2017-го суд присяжних у Москві визнав головного підозрюваного у вбивстві Нємцова Дадаєва винним. У липні обвинуваченого Дадаєва та ще 4 підозрюваних засудили до 20 років колонії. Всі підсудні у справі про вбивство Бориса Нємцова свою провину не визнають.

Нагадаємо, що минулого року міська рада Вашингтона затвердила постійно діючий законопроект про присвоєння площі перед посольством Росії імені політика Бориса Нємцова.