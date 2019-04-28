Посади дерево, спаси ліс. Бразильський фотограф виростив два млн дерев за 20 років

У 2018 році в світі було втрачено близько 12 млн гектарів тропічних лісів

За 20 років бразильці Себастьян і Лелія Сальгадо виростили понад 2 млн дерев, щоб відновити загиблі ліса.

У 2018 році в світі було втрачено близько 12 млн гектарів тропічних лісів. Це еквівалентно знищенню 30 футбольних полів в хвилину, інформує російська служба ВВС.

Джунглі розміром з Бельгію

Площа районів з недоторканими та зрілими лісами, знищеними в 2018 році, дорівнює площі Бельгії.

За даними Інституту Всесвітніх ресурсів Бразилія знаходиться на першому місці за масштабами зникнення природних ресурсів. Не дивно, що саме в Бразилії фотограф Себастьян Рібейру Сальгадо і його дружина Лелія почали свій унікальний проект відновлення місцевої екосистеми.

"Все подумали, що він звихнувся"

У 1998 році подружжя Сальгадо привернула інвестиції, найняла працівників і заснувала Інститут Землі (The Instituto Terra), щоб повернути рідним територіям втрачений вид родючого лісу.

З тих пір Інститут набув статусу приватного природного заповідника, а майже сім гектарів зрубаного лісу і еродованого ґрунту в широкій долині річки Досі пережили дивовижні метаморфози.

Сім'я Сальгадо і команда Інституту в своїх розсадниках виростили понад 4 млн саджанців різних видів, природних для Атлантичного лісу Бразилії.

В інтерв'ю виданню El Mundo колишній співробітник Інституту Педро Карлос Нето розповів, що спочатку скептично поставився до пропозиції відновлювати втрачені лісу.

"Коли ми дізналися про затії Себастьяна виростити джунглі, все в місті подумали, що він звихнувся і його ідея не спрацює", - згадує він.

Через роки наполегливої ​​праці висохла земля перетворилася в субтропічний рай. Туди повернулися тварини, багато з яких були під загрозою вимирання.

Більш 290 видів рослин, 33 видів ссавців, 172 представники пернатих, 15 різновидів рептилій і стільки ж амфібій були повернуті в їх природне місце існування.

З відродженням екології в давно висохлих через погоду і випасу великої рогатої худоби місцевих джерелах знову з'явилася вода.

Подружжя Сальгадо сподіваються, що їхній приклад наслідують й інші власники приватних земель не тільки на території Атлантичного лісу, але і по всій Бразилії.