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"Посередники" пропонували країнам ЄС 900 млн доз вакцин - офіс по боротьбі з шахрайством

Кілька країн Європейського Союзу повідомили про те, що їм надходили пропозиції від низки посередників на закупівлю вакцини від коронавірусу.
"Посередники" пропонували країнам ЄС 900 млн доз вакцин - офіс по боротьбі з шахрайством Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними Європейського агентства по боротьбі з шахрайством (OLAF), країнам ЄС пропонували в цілому 900 мільйонів доз вакцини по загальній запитуваній ціні близько 12,7 мільярда євро.

Фармацевтичні компанії заявили, що продають вакцини тільки безпосередньо урядам.

Раніше OLAF попередив уряди країн-членів про фейкових посередників з продажу вакцини від коронавірусу, які можуть намагатися контактувати з ними

Прем’єр Чехії заявляв, що чотирьом країнам ЄС надходили пропозиції придбати вакцини AstraZeneca "в обхід" центральних поставок, щоб отримати їх швидше - через компанію-посередника з Дубая

AstraZeneca заявила, що такої пропозиції від них не надходило і якщо хтось пропонує приватні вакцини, це скоріш за все шахрайство

Нагадаємо, в ЄС готові заборонити експорт вакцин проти коронавірусу якщо такі постачальники, як AstraZeneca, знову провалять їх постачання. 

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26 02 2021 15:54
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