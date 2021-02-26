"Посередники" пропонували країнам ЄС 900 млн доз вакцин - офіс по боротьбі з шахрайством
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За даними Європейського агентства по боротьбі з шахрайством (OLAF), країнам ЄС пропонували в цілому 900 мільйонів доз вакцини по загальній запитуваній ціні близько 12,7 мільярда євро.
Фармацевтичні компанії заявили, що продають вакцини тільки безпосередньо урядам.
Раніше OLAF попередив уряди країн-членів про фейкових посередників з продажу вакцини від коронавірусу, які можуть намагатися контактувати з ними
Прем’єр Чехії заявляв, що чотирьом країнам ЄС надходили пропозиції придбати вакцини AstraZeneca "в обхід" центральних поставок, щоб отримати їх швидше - через компанію-посередника з Дубая
AstraZeneca заявила, що такої пропозиції від них не надходило і якщо хтось пропонує приватні вакцини, це скоріш за все шахрайство
Нагадаємо, в ЄС готові заборонити експорт вакцин проти коронавірусу якщо такі постачальники, як AstraZeneca, знову провалять їх постачання.
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