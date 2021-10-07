Пошкоджені дахи, підтоплення і легкі травми: у Польщі низка міст постраждали від сильної грози
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
У регіонах, які зачепила негода, рятувальники здійснили по кількасот виїздів, а загалом по всій території країни - понад 5 тисяч. Найбільше шкоди погода завдала у Лодзькому та Сілезькому воєводстві.
Фото: Європейська правда
"Наше втручання найчастіше було пов’язане з прибиранням повалених дерев або гілок та відкачуванням води", - повідомила речниця пожежної служби Сілезії.
Фото: Європейська правда
Подекуди сильний вітер пошкодив дахи будівель, у тому чиcлі церкви. Загалом пошкодження отримали щонайменш 120 житлових та інших будівель. Понад 49 тисяч помешкань тимчасово залишились без світла.
RMF24 також повідомляє, що в одному зі скаутських таборів кілька вихованців внаслідок негоди отримали травми. 15 таборів з близько 400 дітьми вирішили евакуювати.
Нагадаємо, що 2020 рік став одним з найспекотніших та побив температурний рекорд Європи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Укрзалізниця" запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів