Пошкоджені дахи, підтоплення і легкі травми: у Польщі низка міст постраждали від сильної грози

Найбільше шкоди погода завдала у Лодзькому та Сілезькому воєводстві

Низка міст Польщі постраждали від злив із грозами й шквалами, що пройшли вдень та увечері 9 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У регіонах, які зачепила негода, рятувальники здійснили по кількасот виїздів, а загалом по всій території країни - понад 5 тисяч. Найбільше шкоди погода завдала у Лодзькому та Сілезькому воєводстві.

Фото: Європейська правда

"Наше втручання найчастіше було пов’язане з прибиранням повалених дерев або гілок та відкачуванням води", - повідомила речниця пожежної служби Сілезії.

Фото: Європейська правда