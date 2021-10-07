Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пошкоджені дахи, підтоплення і легкі травми: у Польщі низка міст постраждали від сильної грози

Найбільше шкоди погода завдала у Лодзькому та Сілезькому воєводстві
Низка міст Польщі постраждали від злив із грозами й шквалами, що пройшли вдень та увечері 9 липня.
Пошкоджені дахи, підтоплення і легкі травми: у Польщі низка міст постраждали від сильної грози Фото: Matt Granz

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У регіонах, які зачепила негода, рятувальники здійснили по кількасот виїздів, а загалом по всій території країни - понад 5 тисяч. Найбільше шкоди погода завдала у Лодзькому та Сілезькому воєводстві. 

Фото: Європейська правда

"Наше втручання найчастіше було пов’язане з прибиранням повалених дерев або гілок та відкачуванням води", - повідомила речниця пожежної служби Сілезії.

Фото: Європейська правда

Подекуди сильний вітер пошкодив дахи будівель, у тому чиcлі церкви. Загалом пошкодження отримали щонайменш 120 житлових та інших будівель. Понад 49 тисяч помешкань тимчасово залишились без світла. 

RMF24 також повідомляє, що в одному зі скаутських таборів кілька вихованців внаслідок негоди отримали травми. 15 таборів з близько 400 дітьми вирішили евакуювати. 

Нагадаємо, що 2020 рік став одним з найспекотніших та побив температурний рекорд Європи

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2021 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.