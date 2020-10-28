Пошкодження колій стало причиною сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - голова "Укрзалізниці"

Причиною сходження з рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу стало умисне пошкодження залізничних колій, заявив голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

"Ранок розпочався з двох поганих новин: сходження з рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло в щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко-Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший - умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий - примітивний вандалізм", - написав він у середу у своєму Telegram-каналі, передає "Інтерфакс-Україна".

Жмак наголосив, що в обох випадках ніхто не постраждав.

"Зі свого боку ми вже проводимо розслідування за цими фактами та відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення", - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Нацполіції, 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області в середу вночі.

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