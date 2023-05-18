Пошкоджену в Україні систему Patriot вже полагодили – Пентагон

У Пентагоні підтвердили, що раніше система Patriot в Україні отримала пошкодження.

Пошкоджену систему Patriot в Україні вже полагодили. Вона перебуває в повністю робочому стані

Про це заявила представниця Пентагону на брифінгу, передає журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Система Patriot була пошкоджена, але вже відремонтована і повернулася до роботи", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста.

У Пентагоні підтвердили, що раніше система Patriot в Україні дійсно отримала пошкодження, але де і коли це сталося, не уточнили