Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну - торгпред
Поширення епідемії нового коронавірусу у світі стимулюватиме перенесення виробництва на внутрішній ринок України, прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нова реальність логістики. Нас очікує перенесення виробництва на внутрішній ринок (уряд його захищатиме за повною програмою) або на ринки, ближче до центрів виробництва (Україна для ЄС)", - написав Качка у Facebook у вівторок.
При цьому він уточнив, що це довгострокові прогнози. А поки що в умовах обмеження подорожей розвиватиметься електронна комерція, вважає торгпред.
"У класичній промисловості буде гра на нервах: уряди захищатимуть виробників, здешевлюватимуть сировину, боротимуться за ринки збуту. Інтенсивність використання всіх заходів торговельної політики лише подвоїться", - зазначив Качка.
На думку торгпреда, попит на агропродукцію може зрости в умовах глобальних карантинів, загалом він менш еластичний, ніж попит на техніку.
"Загалом роль продовольчої безпеки зростатиме. Україна є важливим суб'єктом глобальної продовольчої безпеки", - зазначив він.
"Четвертий квартал минулого року навчив: занадто дорога гривня вбиває експорт. Усі великі торговельні країни вже грають у валютні піддавки, наввипередки здешевлюючи свою валюту. Це жорстоко стосовно громадян, але рятує економіку. Нам не можна допустити відносного дорожчання гривні (хоча сьогодні це і звучить смішно)", - вважає торгпред.
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