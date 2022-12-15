Посібник по використанню гріндерів

Подрібнювач трав – пристрій який подрібнює курильні суміші, це може бути як тютюн, так і канабіс. Вкладаючи таку суміш у гріндер, способом тертя зубчиків між собою здійснюється розривання волокон і перетворення їх на більш менші частки для подальшого використання. Гріндер купити можливо за посиланням.

Навіщо використовувати подрібнювач?

Для того аби збільшити площу горіння і розкрити аромат курильної суміші потрібно подробити на маленькі частки Якщо підпалювати цільний тютюновий лист або неподрібнений канабіс - результат вас не задовольнить. Цільний бутон до кінця не розпалиться.

Коли подрібнювати

Попередньо подрібнена курильна суміш з часом може стати не свіжа, велика частка їх властивостей, цінності і смаку втрачається згодом. Аби зберегти цінні властивості вашої курильної суміші краще зберігати їх недоторканими поки не знадобиться використати.

Види подрібнювачів

Усі гріндери для курильних сумішей призначені для переробки продукту у формат, придатний для використання. Існують різні типи млинів, які підходять для різних цілей, таких як харчові продукти, спеції, тютюн, канабіс. Із асортиментом також можна ознайомитися в інтернет-магазині тютюнових виробів Embargo.

Розмір – взагалі існують комерційні великі промислові подрібнювачі які використовуються фармацевтичними компаніями та підприємствами на замовлення які займаються подрібненням для своїх клієнтів та пацієнтів. Але ми їх розглядати не будемо, для звичайного користувача відносно невеликі гріндери будуть достатніми для помелу на компанію. Такі пристрої зазвичай бувають 3-секційними та можуть дрібнити декілька суцвіть за один раз.

Ручні подрібнювачі - Ці прості пристрої з ручним управлінням містять зубчики на пластинах, які подрібнюють трави, обертаючись один проти одного.

Матеріал - Виготовляються з різних матеріалів: найбільш поширеними є метали, такі як алюміній та тверді пластмаси, акрил. Також є виконані із дерева. Обираючи ручний подрібнювач, найкраще використовувати метал, хоча він коштує дорожче, але ж міцні зубчики прослужать набагато довше.

Деякі недоліки

Ручні подрібнювачі працюють повільно та потребують обидві руки, після тривалого використання можуть бути болісні відчуття на зап’ястях якщо маєте проблеми із фізичним здоров’ям. Також може бути непостійний, нерівномірний помел якщо машинка дешева та низької якості, ущільнювачі та магніти в таких пристроях з часом виходять з ладу. Багатосекційні подрібнювачі можуть доставляти клопіт у чищені так як на це використовується багато часу.

Деякі гріндери просто не зовсім підходять для подрібнення. Вони можуть бути декоративними або зроблені з неміцних матеріалів, хоча з них можна зробити красиві прикраси або подарунки, вони не підходять для використання у подрібненні сумішей, тому що врешті-решт виявляться ненадійними.

Електричні гріндери

Якщо ви постійно стикаєтеся із подрібненням великої кількості різних видів суцвіть, то електричний варіант саме те що потрібно. В таких машинках використовується електродвигун замість фізичної сили, прискорюють процес подрібнення, зручні у використанні.

Тож зважаючи на викладену інформацію, обрати пристрій який задовольнить ваші потреби буде набагато легше.