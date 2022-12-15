Матеріали:
Теми:
LIFESTYLE

Посібник по використанню гріндерів

15 грудня 2022, 11:30
Посібник по використанню гріндерів

Подрібнювач трав – пристрій який подрібнює курильні суміші, це може бути як тютюн, так і канабіс. Вкладаючи таку суміш у гріндер, способом тертя зубчиків між собою здійснюється розривання волокон і перетворення їх на більш менші частки для подальшого використання. Гріндер купити можливо за посиланням.

Навіщо використовувати подрібнювач?

Для того аби збільшити площу горіння і розкрити аромат курильної суміші потрібно подробити на маленькі частки Якщо підпалювати цільний тютюновий лист або неподрібнений канабіс  - результат вас не задовольнить. Цільний бутон до кінця не розпалиться.

Коли подрібнювати

Попередньо подрібнена курильна суміш з часом може стати не свіжа, велика частка їх властивостей, цінності і смаку втрачається згодом. Аби зберегти цінні властивості вашої курильної суміші краще зберігати їх недоторканими поки не знадобиться використати.

Види подрібнювачів

Усі гріндери для курильних сумішей призначені для переробки продукту у формат, придатний для використання. Існують різні типи млинів, які підходять для різних цілей, таких як харчові продукти, спеції, тютюн, канабіс. Із асортиментом також можна ознайомитися в інтернет-магазині тютюнових виробів Embargo.

Розмір – взагалі існують комерційні великі промислові подрібнювачі які використовуються фармацевтичними компаніями та підприємствами на замовлення які займаються подрібненням для своїх клієнтів та пацієнтів. Але ми їх розглядати не будемо, для звичайного користувача відносно невеликі гріндери будуть достатніми для помелу на компанію. Такі пристрої зазвичай бувають 3-секційними та можуть дрібнити декілька суцвіть за один раз.

Ручні подрібнювачі - Ці прості пристрої з ручним управлінням містять зубчики на пластинах, які подрібнюють трави, обертаючись один проти одного.

Матеріал - Виготовляються з різних матеріалів: найбільш поширеними є метали, такі як алюміній та тверді пластмаси, акрил. Також є виконані із дерева. Обираючи ручний подрібнювач, найкраще використовувати метал, хоча він коштує дорожче, але ж міцні зубчики прослужать набагато довше.

Деякі недоліки

Ручні подрібнювачі працюють повільно та потребують обидві руки, після тривалого використання можуть бути болісні відчуття на зап’ястях якщо маєте проблеми із фізичним здоров’ям. Також може бути непостійний, нерівномірний помел якщо машинка дешева та низької якості, ущільнювачі та магніти в таких пристроях з часом виходять з ладу. Багатосекційні подрібнювачі можуть доставляти клопіт у чищені так як на це використовується багато часу.

Деякі гріндери просто не зовсім підходять для подрібнення. Вони можуть бути декоративними або зроблені з неміцних матеріалів, хоча з них можна зробити красиві прикраси або подарунки, вони не підходять для використання у подрібненні сумішей, тому що врешті-решт виявляться ненадійними.

Електричні гріндери

Якщо ви постійно стикаєтеся із подрібненням великої кількості різних видів суцвіть, то електричний варіант саме те що потрібно. В таких машинках використовується електродвигун замість фізичної сили, прискорюють процес подрібнення, зручні у використанні.

Тож зважаючи на викладену інформацію, обрати пристрій який задовольнить ваші потреби буде набагато легше.

 

Останні матеріали

Торговець смертю знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення у росію
Політика
Торговець смертю знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення у росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється