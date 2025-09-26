Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Посли ЄС обговорюють план надання Україні €140 млрд із заморожених активів росії

26 вересня 2025, 15:05
Україна повинна буде відшкодовувати кредити лише у випадку, якщо москва погодиться фінансувати відбудову країни.

Посли Європейського Союзу 26 вересня розпочнуть обговорення плану надання Україні 140 млрд євро у вигляді кредитів, профінансованих за рахунок заморожених активів Центробанку росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом документа, фінансування буде забезпечене коштами, що перебувають на рахунках клірингової палати Euroclear (близько 180 млрд євро). ЄС укладе з Euroclear договір про борг із нульовою ставкою, щоб у майбутньому компанія могла виконати можливі зобов’язання перед росією.

Україна повинна буде відшкодовувати кредити лише у випадку, якщо москва погодиться фінансувати відбудову країни або якщо санкції проти росії будуть скасовані. Таким чином, допомога не збільшить держборг і не розцінюватиметься як пряме вилучення активів рф.

Ідея використання заморожених активів отримує дедалі більше підтримки серед союзників Києва. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив повну підтримку плану, а країни «Великої сімки» обговорюють спільний механізм застосування активів для тиску на росію, зокрема через нові санкції проти енергетичного сектору.

Втім, проти виступає Бельгія, на території якої зосереджені активи. Прем’єр-міністр країни Барт Де Вевер заявив: "Забрати гроші путіна і залишити нам ризики — цього не буде".

Попри це, для запуску механізму може бути достатньо кваліфікованої більшості членів ЄС, а не одноголосного рішення, як у випадку з санкціями.

Остаточне рішення має ухвалити саміт ЄС у Копенгагені наступного тижня. Якщо ініціативу погодять, механізм планують запустити до кінця року, а перші кошти Україна зможе отримати у 2026 році.

Євросоюз заморожені активи рф війна

