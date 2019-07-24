Посли ЄС обговорюють відповідь на роздачу паспортів Росії жителям окупованих територій

Посли країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі обговорюють дії у відповідь на видачу російських паспортів мешканцям окупованих територій в Донецькій і Луганській областях

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк зазначив, що Брюссель планує заборонити в’їзд в ЄС власникам таких паспортів, хоча це рішення вимагає тривалого часу.

"Сьогодні посли ЄС обговорюють кроки Москви щодо видачі російських паспортів людям у східній Україні", - написав Джозвяк у Twitter, йдеться у "Європейська правда".

"Робота із заборони власникам паспортів на в'їзд до ЄС потребуватиме часу, у випадку з Кримом це тривало близько 18 місяців, але це станеться", - додав він.

Нагадаємо, громадянство Росії за спрощеною схемою отримали близько семи тисяч жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, варішення щодо громадянства зараз чекають ще 30 тисяч людей.

Напередодні спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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