Посли ЄС зустрілися з НАБУ і САП та вшанували жертв удару в Києві

15 травня 2026, 18:13
Посли ЄС зустрілися з НАБУ і САП та вшанували жертв удару в Києві
У заяві Представництва ЄС наголосили, що Україна продовжує впроваджувати важливі реформи навіть в умовах повномасштабної війни.

Європейські дипломати висловили підтримку Україні та її антикорупційним інституціям під час візиту до Києва. Посли та представники країн ЄС провели зустріч із керівництвом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у приміщенні Представництва ЄС в Україні.

У заяві Представництва ЄС наголосили, що Україна продовжує впроваджувати важливі реформи навіть в умовах повномасштабної війни, а антикорупційна система держави демонструє незалежність та ефективність. Євросоюз, за словами дипломатів, і надалі рішуче підтримуватиме ці інституції.

Того ж дня понад 60 керівників іноземних дипломатичних місій відвідали місце російського ракетного удару у Дарницькому районі Києва, поблизу станції метро "Харківська", де загинули 24 людини. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, а також у посольствах Фінляндії та Швейцарії.

Посол Фінляндії Тар’я Фернандес разом з іншими дипломатами вшанувала пам’ять загиблих. У фінському посольстві заявили, що мирні жителі ніколи не повинні ставати цілями ракетних атак, та підтвердили незмінну підтримку України у захисті її суверенітету і свободи.

У посольстві Швейцарії рішуче засудили удар по цивільних та висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих.

На знак жалоби за жертвами атаки посольства Фінляндії, Німеччини та низки інших держав приспустили державні прапори.

