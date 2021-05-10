Посол Грузії в Україні поінформував МЗС про обставини і підстави затримання Саакашвілі
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"Георгій Закарашвілі запевнив у готовності докласти максимальних зусиль для активного розвитку двостороннього співробітництва України та Грузії, поінформував про обставини та підстави затримання Саакашвілі (голови виконкому Національної ради реформ України, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі - ІФ) в Грузії", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС України у вівторок.
У повідомленні наголошується, що Боднар порушив питання про затримання в Грузії Саакашвілі, наголосив на необхідності повного дотримання його законних прав та інтересів. "Заступник міністра подякував грузинській стороні за надання дозволу на відвідання 4 жовтня Міхеіла Саакашвілі українським консулом для надання йому консульської і правової допомоги", - зазначили в МЗС.
Співрозмовники обговорили актуальні питання відносин України та Грузії, регіональну безпеку. Вони підтвердили необхідність посилення взаємодії для протидії спільним викликам.
Нагадаємо, що новий посол Грузії в Україні у понеділок вручить копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ України і надасть роз'яснення щодо затримання колишнього президента Михеїла Саакашвілі.
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