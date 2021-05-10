Посол Грузії в Україні поінформував МЗС про обставини і підстави затримання Саакашвілі

"Георгій Закарашвілі запевнив у готовності докласти максимальних зусиль для активного розвитку двостороннього співробітництва України та Грузії

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у понеділок прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Георгій Закарашвілі запевнив у готовності докласти максимальних зусиль для активного розвитку двостороннього співробітництва України та Грузії, поінформував про обставини та підстави затримання Саакашвілі (голови виконкому Національної ради реформ України, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі - ІФ) в Грузії", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС України у вівторок.

У повідомленні наголошується, що Боднар порушив питання про затримання в Грузії Саакашвілі, наголосив на необхідності повного дотримання його законних прав та інтересів. "Заступник міністра подякував грузинській стороні за надання дозволу на відвідання 4 жовтня Міхеіла Саакашвілі українським консулом для надання йому консульської і правової допомоги", - зазначили в МЗС.

Співрозмовники обговорили актуальні питання відносин України та Грузії, регіональну безпеку. Вони підтвердили необхідність посилення взаємодії для протидії спільним викликам.

Нагадаємо, що новий посол Грузії в Україні у понеділок вручить копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ України і надасть роз'яснення щодо затримання колишнього президента Михеїла Саакашвілі.