Посол Корнійчук: ми повинні пам'ятати всіх жертв Голодомору 1932-33 рр. - українців, євреїв і росіян

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук наголошує на важливості збереження пам'яті всіх безневинних жертв, які цілеспрямовано були знищені тоталітарним комуністичним режимом у 1932-33 рр. Про це посол заявив в ході онлайн семінару, присвяченому питанню Голодомору в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сторінку Посольства України в соцмережі Facebook.

"За часів сталінського режиму під час цих трагічних подій загинули мільйони і мільйони людей. Я не хочу говорити про статистику, але хочу підкреслити, що під час цієї трагедії загинули багато українців, росіян і євреїв. Ці люди жили на цій землі і саме найродючіші українські землі стали предметом маніпуляцій, і через них сталінський режим створював проблеми. Радянська влада хотіла знищити приватного власника, який обробляв цю землю", - сказав Євген Корнійчук.

Посол підкреслив, що ця трагедія торкнулася і його сім'ї: "Постраждали мої родичі в Вінницькій і Житомирській областях. У родині мого батька, з 8-ми його сестер і братів вижили тільки 4. І ми пам'ятаємо і шануємо, і готові докласти всіх зусиль, щоб уникнути такої трагедії в майбутньому. Сьогодні ми згадуємо всіх загиблих і сумуємо про ненароджених через жорстокість радянського режиму", - зазначив глава диппредставництва.

Семінар пройшов в рамках Міжнародного семінару з вивчення Голокосту та Голодомору "Часточка світла руйнує найбільший морок". Захід організований ГО "Ізраїльські друзі України", за підтримки Посольства України в Ізраїлі та "Ukrainian Jewish Encounter".