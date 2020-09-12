Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Посол Корнійчук: ми повинні пам'ятати всіх жертв Голодомору 1932-33 рр. - українців, євреїв і росіян

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук наголошує на важливості збереження пам'яті всіх безневинних жертв, які цілеспрямовано були знищені тоталітарним комуністичним режимом у 1932-33 рр. Про це посол заявив в ході онлайн семінару, присвяченому питанню Голодомору в Україні.
Посол Корнійчук: ми повинні пам Фото: podrobnosti.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сторінку Посольства України в соцмережі Facebook.

"За часів сталінського режиму під час цих трагічних подій загинули мільйони і мільйони людей. Я не хочу говорити про статистику, але хочу підкреслити, що під час цієї трагедії загинули багато українців, росіян і євреїв. Ці люди жили на цій землі і саме найродючіші українські землі стали предметом маніпуляцій, і через них сталінський режим створював проблеми. Радянська влада хотіла знищити приватного власника, який обробляв цю землю", - сказав Євген Корнійчук.

Посол підкреслив, що ця трагедія торкнулася і його сім'ї: "Постраждали мої родичі в Вінницькій і Житомирській областях. У родині мого батька, з 8-ми його сестер і братів вижили тільки 4. І ми пам'ятаємо і шануємо, і готові докласти всіх зусиль, щоб уникнути такої трагедії в майбутньому. Сьогодні ми згадуємо всіх загиблих і сумуємо про ненароджених через жорстокість радянського режиму", - зазначив глава диппредставництва.

Семінар пройшов в рамках Міжнародного семінару з вивчення Голокосту та Голодомору "Часточка світла руйнує найбільший морок". Захід організований ГО "Ізраїльські друзі України", за підтримки Посольства України в Ізраїлі та "Ukrainian Jewish Encounter".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2020 14:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.