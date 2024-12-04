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ПОЛІТИКА

Посол ООН заявив, що війна в Газі розпочалася через роки слабкої дипломатії – NYT

04 грудня 2024, 14:58
Посол ООН заявив, що війна в Газі розпочалася через роки слабкої дипломатії – NYT
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Веннесланд додав, що світові лідери не в змозі очолити дискусію про те, як виглядатиме післявоєнна Газа.

Тор Веннесланд, головний посланник ООН з питань близькосхідного мирного процесу, який йде у відставку, стверджує, що світові лідери неправильно зосередили увагу на короткострокових рішеннях, таких як маломасштабні гуманітарні ініціативи в Газі, і не приділяли достатньої уваги більш амбіційній меті створення палестинської держави.

Він додає, що за півроку до війни міжнародне співтовариство зосередилося на поліпшенні економіки в Газі, сподіваючись, що вищий рівень зайнятості та краща якість життя на заблокованій території можуть запобігти новим спалахам конфлікту між Хамас і Ізраїлем. Іноземні лідери також зосередилися на дипломатичних угодах між Ізраїлем та іншими арабськими державами, вважаючи, що вони можуть, зрештою, опосередковано привести до миру з палестинцями.

Про це пише The New York Times.

"Політика провалилася. Дипломатія провалилася. Міжнародна спільнота зазнала поразки. І сторони зазнали поразки", — сказав Веннесланд.

За його словами, нездатність досягти постійного врегулювання була певною мірою також спричинена розколом між Хамас та його суперником на Західному березі річки Йордан — ФАТХом (одна з політичних партій Палестинської автономії), що завадило палестинцям сформувати єдиний фронт.

війнаООНСектор Гази

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