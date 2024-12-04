Посол ООН заявив, що війна в Газі розпочалася через роки слабкої дипломатії – NYT
Тор Веннесланд, головний посланник ООН з питань близькосхідного мирного процесу, який йде у відставку, стверджує, що світові лідери неправильно зосередили увагу на короткострокових рішеннях, таких як маломасштабні гуманітарні ініціативи в Газі, і не приділяли достатньої уваги більш амбіційній меті створення палестинської держави.
Він додає, що за півроку до війни міжнародне співтовариство зосередилося на поліпшенні економіки в Газі, сподіваючись, що вищий рівень зайнятості та краща якість життя на заблокованій території можуть запобігти новим спалахам конфлікту між Хамас і Ізраїлем. Іноземні лідери також зосередилися на дипломатичних угодах між Ізраїлем та іншими арабськими державами, вважаючи, що вони можуть, зрештою, опосередковано привести до миру з палестинцями.
Про це пише The New York Times.
"Політика провалилася. Дипломатія провалилася. Міжнародна спільнота зазнала поразки. І сторони зазнали поразки", — сказав Веннесланд.
За його словами, нездатність досягти постійного врегулювання була певною мірою також спричинена розколом між Хамас та його суперником на Західному березі річки Йордан — ФАТХом (одна з політичних партій Палестинської автономії), що завадило палестинцям сформувати єдиний фронт.