Посол проти повернення Росії у ПАРЄ і закликає приєднатися у Twitter до акції протесту
“Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром. Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати”, - зазначив дипломат у Twitter, йдетьс в "Укрінформ".
Нагадаємо, активісти закликають долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора.
Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром.— olexander scherba (@olex_scherba) 24 июня 2019 г.
Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати! pic.twitter.com/KTw3JnRk0Q
Додамо, українська делегації в ПАРЄ докладає всіх зусиль, щоб не допустити повернення Росії, але результат сьогоднішнього голосування складно передбачити.
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