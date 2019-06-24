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Посол проти повернення Росії у ПАРЄ і закликає приєднатися у Twitter до акції протесту

Посол України в Австрії Олександр Щерба закликав твіттер-користувачів підтримати акцію з хештегом #SaveCouncilEurope з метою не допустити повернення російської делегації У ПАРЄ
Головний хештег акції у соціальних мережах #SaveCouncilEurope.
Посол проти повернення Росії у ПАРЄ і закликає приєднатися у Twitter до акції протесту Олександр Щерба. Фото: gazeta.dt.ua

“Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром. Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати”, - зазначив дипломат у Twitter, йдетьс в "Укрінформ".

 

Нагадаємо, активісти закликають долучитися до акції #SaveCouncilEurope twitter storm з метою застереження членів Парламентської асамблеї Ради Європи не допустити безумовного повернення російської делегації та позбавити ПАРЄ повноважень накладати санкції на агресора.

 

Додамо, українська делегації в ПАРЄ докладає всіх зусиль, щоб не допустити повернення Росії, але результат сьогоднішнього голосування складно передбачити.

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24 06 2019 11:27
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