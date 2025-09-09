Посол США при НАТО назвав гарантії безпеки ключем до мирної угоди в Україні

Вітакер відзначив мирні зусилля Трампа.

Посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив в інтерв’ю Fox News на важливості гарантій безпеки для України.

"Я вважаю, що найважливішим у контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка зараз має найбільшу армію в Європі та бойовий досвід, могла захистити себе", — зазначив Вітакер.

Водночас він додав, що "необхідна присутність європейських військ — чи то миротворців, інструкторів, чи тих, хто виконуватиме інші функції — це буде важливо для забезпечення гарантій безпеки.

"Адже саме гарантії безпеки дозволять Володимиру Зеленському укласти угоду", — вважає посол США в НАТО.

Посол також вважає, що необхідно досягти згоди обох сторін, "і якою б не була ця угода — чи то захист російських церков в Україні, чи то російськомовних громадян України — зараз для цього є основа. Обговорень було достатньо".

"І чудова новина полягає в тому, що президент Трамп продовжує залучати обидві сторони до переговорів, намагаючись знайти рішення і дійти до мирної угоди, тому що ми маємо зупинити вбивства", — додав Вітакер.