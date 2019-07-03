НОВИНИПосол України у США Валерій Чалий звернувся до керівництва корпорації Google щодо виправлення некоректного зображення анексованого українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол України у США закликав Google виправити карти з позначенням Криму частиною РФ
Чалий наголосив, що некоректне зображення Криму на Google Maps повністю суперечить чіткій та незмінній позиції Адміністрації США, Конгресу США та ООН
Фото: shutterstock.com
У Кримській декларації державний секретар США Майкл Помпео наголосив, що "Сполучені Штати ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим", нагадав Чалий.
"Посольство України в США сподівається, що всесвітньо відома корпорація і надалі буде дотримуватися таких високих стандартів та виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps відповідно до міжнародних норм та документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у РФ заявили, що Google перестав позначати Крим українською територією.
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07 03 2019 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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