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Посол України у США закликав Google виправити карти з позначенням Криму частиною РФ

Чалий наголосив, що некоректне зображення Криму на Google Maps повністю суперечить чіткій та незмінній позиції Адміністрації США, Конгресу США та ООН
Посол України у США Валерій Чалий звернувся до керівництва корпорації Google щодо виправлення некоректного зображення анексованого українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps.
Посол України у США закликав Google виправити карти з позначенням Криму частиною РФ Фото: shutterstock.com

У Кримській декларації державний секретар США Майкл Помпео наголосив, що "Сполучені Штати ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим", нагадав Чалий.

"Посольство України в США сподівається, що всесвітньо відома корпорація і надалі буде дотримуватися таких високих стандартів та виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps відповідно до міжнародних норм та документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у РФ заявили, що Google перестав позначати Крим українською територією.

 
 
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07 03 2019 09:38
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